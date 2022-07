So will Mikl-Leitner Landsleute stärker einbinden

„Die ganze Welt beschäftigt sich heute mit ähnlichen Fragestellungen. Überall und allerorts sind die Sorgen die gleichen - Corona-Krankheit, Krieg in der Ukraine und Teuerung. Klar ist, wir können die Probleme der Welt nicht lösen. Unsere Aufgabe in Niederösterreich ist es, dass es trotz all der Krisen in der Welt in und für Niederösterreich gut weitergeht. Dass trotz aller Krisen die Arbeit im Land und in den Regionen nicht liegen bleibt - dass wir nicht vergessen, wem wir verpflichtet sind und für wen wir da sind: für unser Land und unsere Landsleute“, betonte die Landeshauptfrau abschließend.