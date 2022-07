Premieren und Superlativen bei der Airpower

Atemberaubende Kunstflug-Manöver, beeindruckende Flugobjekte und eine Gänsehaut-Garantie: Das und noch viel mehr bietet die Airpower, die am 2. und 3. September bereits zum neunten Mal in Zeltweg stattfindet. Bei der Präsentation am Fliegerhorst Hinterstoisser strahlte denn auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): „Die Airpower bietet heuer ein Programm in noch nie dagewesener Fülle mit zahlreichen Highlights und Premieren.“