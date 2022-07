Fischer-Werk in der Ukraine: Alltag im Krieg

Stell dir vor, es ist Krieg und trotzdem muss es weitergehen - so könnte man die Situation bei Fischer Sports wohl stark verkürzt beschreiben. Mitten in der Hochlaufphase des nach dem Großbrand im Oktober 2020 zerstörten Werks in Mukaschewo hatte es die ersten Angriffe in der Ukraine gegeben. Nach Wochen der Ungewissheit wurden Ende April die Arbeiten zur Installation der Anlagen zur Ski-Produktion fortgesetzt.