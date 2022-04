Fischer fährt trotz Krieg nun Ski-Produktion hoch

Personalsuche in Ried läuft auf Hochtouren

Parallel dazu wird die Produktion in Ried im Innkreis verstärkt. „Wir stellen Anlagen, die für die Ukraine geplant waren, interimistisch in Ried auf“, erzählt Föttinger. Platz ist da, bei den benötigten Mitarbeitern spießt es sich. „Wir sind zwar permanent am Einstellen, aber wir bräuchten noch immer 70 bis 80 Leute“, so der Geschäftsführer. Der Auftragsstand ist enorm hoch.