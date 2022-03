Leoni baut in der Ukraine wieder Kabelbäume

Entspannung auch bei anderen Herstellern

Reihenweise mussten Autohersteller ihre Fließbänder vorläufig stilllegen, nun geht es langsam weiter. So will Volkswagen seine Fertigung im Stammwerk Wolfsburg in den nächsten zwei Wochen schneller hochfahren als geplant. Schon von heute an startet eine zweite Schicht der Golf-Fertigung, heißt es von VW. In der nächsten Woche werde der Golf dann im Drei-Schicht-Betrieb produziert.