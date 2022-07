Zwei Ländle-Youngsters vor Abflug nach Jerusalem

Am Samstag ist es endlich so weit! Die Eggerin Teresia Mohr hebt in Richtung Israel ab, wo sie am kommenden Donnerstag bei den U18-Europameisterschaften in Jerusalem über die 5000 Meter-Distanz der Geherinnen starten wird. Die Vorfreude bei der 16-Jährigen ist groß, auch wenn die Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen ist.