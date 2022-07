Garagengeld für Obus-Reform?

In den Ohren der Bürgerinitiativen klingt der Schluss des Amtsberichts zur Garagen-Befragung wohl wie Musik. Der Bürgermeister beabsichtigt in der Parkgaragen-Gesellschaft beschließen zu lassen, dass „der Ausbau der Mönchsberggarage nicht mehr weiterverfolgt wird“, wie es in der Vorlage heißt. Damit wird dem klaren Ergebnis vom vergangenen Sonntag Rechnung getragen.