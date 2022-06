Jetzt beginnt das Ringen um die Garagen-Millionen

Das Geld könne auch zweckgewidmet für den S-Link, Park-and-Ride-Parkplätze am Stadtrand oder den Ausbau des O-Bus-Netzes verwendet werden, so Auinger. „Das wird kein kleiner Betrag sein“, sagt er. Die mehr als 40 Millionen Euro, die der Garagenbau gekostet hätte, sind es zwar nicht, aber in den vergangenen Jahren hat die Garagen-Gesellschaft nie Gewinne an die Eigentümer ausgeschüttet. Der Ausbau im Mönchsberg wäre überwiegend mit Krediten finanziert worden.