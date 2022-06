Nach Crash flieht verletzter Lenker von Unfallort

Am Mittwoch gegen 19 Uhr ereignete sich in Taiskirchen im Innkreis auf der L513 ein Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Ein 44-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried lenkte seinen PKW von Ried im Innkreis kommend in Fahrtrichtung Riedau. In der dortigen Kurve kam er von der Straße ab.