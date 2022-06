Freund mit 2,13 Promille in den Tod gelenkt

Sonst nie Alkohol getrunken

Die beiden Freunde waren wie Brüder, unternahmen viel gemeinsam. So auch am 11. März, als sie spontan entschieden, noch etwas trinken zu gehen. Warum der Nachmittag punkto Alkoholkonsum derart eskalierte, kann sich der Angeklagte nicht erklären. Als Führerschein-Neuling übte er sich sonst in Abstinenz. Irgendwann ließ er sich überreden, sich selbst hinter das Steuer zu setzen. Ein schlimmer Fehler, den er mit acht Monaten bedingter Haft samt Geldstrafe büßen muss. „Die größte Strafe ist der Tod seines Freundes“, so der Verteidiger.