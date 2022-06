Nadine Mirada modelt jetzt für Victoria‘s Secret

Nadine Miranda hat neuerlich etwas erreicht, was vor ihr nur wenige, in dem Fall nur eine andere Österreicherin, nämlich die Kärntnerin Nadine Leopold, geschafft haben: Die fesche Linzerin mit den natürlichen Kurven, die regelmäßig gegen das weit verbreitete „Bodyshaming“ in unserer Gesellschaft auftritt, ist in den erlauchten Kreis jener Models aufgenommen worden, die Victoria’s-Secret-Couture präsentieren.