Pensionsantrittsalter nach Jahren wieder gestiegen

Geburtenstarke Jahrgänge sind in Pension

Aufgrund der Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes hat der Jahresdurchschnitt der Pflichtversicherten 2021 mit mehr als 3,5 Millionen sogar das Niveau vor der Pandemie übertroffen. Die Anzahl der Pensionen ist durch die geburtenstarken Jahrgänge, die derzeit in Ruhestand treten, sowohl 2020 als auch 2021 angestiegen. Im Jahr 2021 (2,058.323 Pensionen) mit plus 1,3 Prozent auf Grund höherer Sterbefälle weniger stark als im Jahr 2020 (1,8 Prozent).