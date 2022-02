Seniorenverband warnt: Pensionisten geht Geld aus

Ausgleich zur Inflation gefordert

Die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise hätten viele der 150.000 Pensionisten in Kärnten in eine missliche Lage gebracht. „Die Inflation ist mittlerweile auf unglaubliche 5,1 Prozent geklettert, die Pensionen wurden aber nur um 1,8 Prozent erhöht. Eine Anpassung wäre also dringend notwendig“, meint Mertel.