Große Sorge: Frauen zittern um ihre Pension

Mit dem öffentlichen Gesundheitssystem sind hingegen sieben von zehn Befragten zufrieden. So wie die überwiegende Mehrheit auch mit der eigenen Gesundheit. Das Gros der Österreicherinnen legt viel Wert auf Prävention. So gaben 70 Prozent an, regelmäßig gynäkologische Untersuchungen durchführen zu lassen. Gesunde Ernährung und Sport sind für jede Zweite wichtig. Nur jede dritte Frau zwischen 18 und 50 Jahren ist laut aktueller Umfrage mit dem staatlichen Pensionssystem zufrieden.