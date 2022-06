Bora startet mit Austro-Trio in die Tour de France

Mit einem österreichischen Trio geht Bora-hansgrohe in die Tour de France! Der deutsche Radrennstall nominierte am Montag den vorjährigen Etappensieger Patrick Konrad, Doppel-Staatsmeister Felix Großschartner und Marco Haller. Sebastian Schönberger steht im französischen Pro-Team B&B Hotels-KTM vor seinem Tour-Debüt, Michael Gogl fährt für die belgische Mannschaft Alpecin-Deceuninck. Auf eine Tour-Teilnahme darf auch noch Gregor Mühlberger (Team Movistar/ESP) hoffen. Die 109. Frankreich-Rundfahrt startet am Freitag in Kopenhagen.