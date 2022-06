Fiat in Steyr wegen Abgas-Trickserei verurteilt

Hauptvorwurf beim Prozess in Steyr: Die Abgase sollen 22 Minuten nach dem Anlassen des Fahrzeuges im Kaltstart kaum mehr gereinigt werden. Rechtsanwalt Poduschka: „Nach Ansicht des Gerichtes wurden Fahrzeug bzw. Motor so konstruiert, dass die volle Abgasrückführung nur greift, wenn sich das Auto am Prüfstand befindet.“ Laut dem für den Prozess zugezogenen Sachverständigen gebe es keinerlei technische Grund dafür, dass nach dieser Zeitspanne die Abgasrückführwerte deutlich absinken.