Humor ohne Sprache: Rückkehr ins 19. Jahrhundert

Dass Humor schon immer ein wichtiger Bestandteil des Lebens war, ist schon aus dem antiken Griechenland bekannt. Das Humor-Symbol „Clown“ entwickelt sich im 16. Jahrhundert aus den Zanni, den Dienerfiguren in der Commedia dell’arte, die die Adeligen veräppeln. Der Name „Zanni“ ist ein Koseform von Giovanni, ein typischer Dienername damals, zu Deutsch: Johannes. Kein Wunder also, dass in Deutschland die Clowns Hanswurst genannt werden, in Österreich kommt viel der später der wesentlich vornehmere Kasperl. Der Zirkusclown erscheint im 19. Jahrhundert. Sein besonderes Merkmal: Die Pantomime.