Explosionen: Ukraine löst landesweit Luftalarm aus

In der von Russland angegriffenen Ukraine ist in der Nacht zum Samstag landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Das ging aus einer entsprechenden Übersicht zur Lage in dem Land hervor. Medien berichteten über Explosionen in der Stadt Saporischschja im Südosten des Landes - ebenso wie in der zentralukrainischen Stadt Dnipro.