Das sind die Pläne des neuen Rektors der Uni Graz

Trainingszentrum am Rosenhain fast fertig

Die Bibliothek ist aber erst der Anfang: „Das Umfeld für Studierende noch besser machen“ lautet eines der Ziele des neuen Rektors Peter Riedler, der seit Donnerstag offiziell das Zepter der Uni Graz in der Hand hält. Davor war er schon als Vizerektor für Infrastruktur-Agenden zuständig. Er verrät: „Das neue Trainingszentrum am Rosenhain ist fast fertig.“ Anfang nächsten Jahres geht es in Betrieb. Daneben wird das Jesuiten-Refektorium als Teil des Sportinstituts saniert.