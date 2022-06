Eros Ramazzotti tanzt mit Ex Michelle Hunziker

„Battito Infinito“ ist Ramazzottis 15. Album und erschien vier Jahre nach dessen Vorgänger „Vita ce n‘è“. Am 30. Oktober geht der 59-Jährige mit den zwölf neuen Songs des Albums von Los Angeles aus auf eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und Südamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.