30er Party: David Alaba feierte mit Schlaghose

Vor drei Jahren ging es bei Alabas 27. Geburtstag auf der Gloriette in Schönbrunn rund. Damals hieß das Motto angelehnt an „The Great Gatsby“ locker-flockig „The Great Alabisi“. Dresscode: Stil der 20er-Jahre. Freitag Abend lautete das Motto „Studio 54“, der in den 70er -und 80er-Jahren in New York einer der berühmtesten Nachtklubs der Welt war. Alaba trug im Stil der 70er ein violettes Sakko über einem weißen Hemd und eine weiße Schlaghose.