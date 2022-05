Alaba-Buddy Okotie: „Bei fast allen Spielen dabei“

David Alaba und Rubin Okotie sind schon seit frühester Kindheit eng befreundet. Hintergrund: Die damals beste Freundin von Davids Mama Gina heiratete Rubins Onkel. So lernten sich die beiden Familien kennen. Als Alaba mit 15 Jahren bei den Austria-Profis hineinschnupperte, war Okotie sein wichtigster Ansprechpartner. Der Stürmer blieb mit dem Supertalent nach den Einheiten immer wieder noch länger auf dem Platz. Gemeinsam legten sie Zusatzschichten ein. Lieblingstätigkeit. Okotie erinnert sich auch das Profi-Trainingslager in Marbella: „Es waren gestandene Profis wie Acimovic, Blanchard und Bak dabei. Wir simulierten Drucksituationen auf engstem Raum. Für mich war das damals als junger Spieler schwer. Aber David mit seinen 15 Jahren hat so gut wie keinen Ball verloren. Das hat mich total geflasht. Schnell war mir klar, welch besonderen Fähigkeiten er hat.“