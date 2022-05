Alaba holt seinen dritten Champions-League-Titel

Nun kam das i-Tüpfelchen - und das ausgerechnet in jenem Stadion, in dem Alaba am 14. Oktober 2009 gegen Frankreich im Alter von 17 Jahren und 112 Tagen sein ÖFB-A-Team-Debüt gefeiert hatte. Damit machte Alaba auch ein für ihn enttäuschendes Erlebnis im Stade de France vergessen. Im Final-Stadion der WM 1998 hatte er mit der Nationalmannschaft bei der EURO 2016 das Gruppenspiel gegen Island mit 1:2 verloren, was das Ausscheiden in der Gruppenphase bedeutete.