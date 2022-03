Alaba: Wie es zum kuriosen Klappstuhl-Jubel kam

Nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage spielte Real im Rückspiel groß auf. „Das sind Fußballnächte, wie wir sie uns wünschen! Wir haben seit dem Hinspiel in Paris jeden Tag daran geglaubt, dass wir ins Viertelfinale kommen und sind jetzt natürlich sehr happy, dass wir es geschafft haben“, strahlt Alaba. Und er hat eine Kampfansage an die Konkurrenz parat: „Wenn wir so spielen und gemeinsam auftreten, können wir jede Mannschaft in Europa schlagen!“