Ein herzliches Lachen als größte Belohnung

Heuer im Feburar startete Marija Ivkovic mit der Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit. Wenn sie über ihre Arbeit spricht, spürt man ihre Begeisterung. „Ich freue mich, wenn ich in der Früh schon Lachen und positive Energie in die Altenpension mitbringen kann. Für mich steht an erster Stelle, dass es den Bewohnern gut geht“, sagt die ehemalige Reinigungskraft.