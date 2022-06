In diesen Gemeinden ist Pflegemangel kein Thema

Obwohl der Pflegenotstand ein weit verbreitetes Problem ist, gibt es Gemeinden, die sich um die Mitarbeiter-Zahl in den Seniorenwohnhäusern keine Sorgen machen müssen. „Wir sind in Schwarzach in der glücklichen Lage, dass wir aktuell keine Betten sperren müssen. Wenn einer unser Mitarbeiter aufgehört hat, haben wir es bisher immer geschafft, die Stelle schnell nachzubesetzen“, sagt Schwarzachs Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ). Ähnlich ist die Lage in Kuchl, auch hier ist keines der 55 Betten im städtischen Seniorenwohnhaus leer. Warum der Pflegenotstand hier noch nicht so ausgeprägt ist? „Ich denke der Hauptgrund, warum es bei uns so gut läuft, ist das gute Betriebsklima. Die Leitung ist sehr flexibel und schaut auf die Mitarbeiter – auch bei der Diensteinteilung“ sagt der Kuchler Ortschef Thomas Freylinger (ÖVP).