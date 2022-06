Fakten zur Pflege: Das müssen Salzburger wissen

Mit dem Alter steigt manchmal auch die Sturzgefahr. Obwohl die älteren Menschen ihren Haushalt komplett alleine führen können, steigt so die Unsicherheit. Abhilfe kann ein Notruftelefon bringen. Das Prinzip: Über Armband samt Notruf-Knopf kann der Betroffene im Falle eines Sturzes, einer Verletzung oder einer anderen Situation, in der er Hilfe braucht, schnell solche anfordern. In Salzburg bieten das Rote Kreuz und das Hilfswerk die Notruftelefone an.