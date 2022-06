Positiver Corona-Test bei 83-jährigem Peter Kraus

Ein positiver Corona-Test hat einen Live-Fernsehauftritt von Rock-‘n‘-Roll-Altstar Peter Kraus verhindert. Eigentlich sollte er am Donnerstagvormittag im Studio der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ am Frühstückstisch sitzen, doch kurz vorher schlug der Test an, wie der 83-jährige Sänger in einer Zuschaltung von draußen ins Studio erzählte. Mit enttäuschter Miene saß er im Grünen am Düsseldorfer Medienhafen und sagte: „Was soll ich tun? Ein Schock!“