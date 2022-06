Süßes Welpen-Trio herzlos im einem Wald ausgesetzt

Aufmerksame Spaziergänger hatten das süße Trio in einem Waldstück in Niederösterreich entdeckt. Einfach in einen Karton gesteckt, waren die putzigen Welpen sich selbst überlassen worden. Die Familie, die gerade selbst mit ihrem Hund unterwegs war, handelte sofort und versuchte einen Platz für die Vierbeiner zu finden. Über Umwege landeten sie schließlich bei der Tierpension von Eleonore Schandl in Drassmarkt. „Die Tiere waren in einem schlechten Zustand und bereits dehydriert. Wir haben sie aufgenommen und wieder aufgepäppelt“, erzählt Schandl. Derzeit wird ein Zuhause für die Fellnasen gesucht, ein Rüde konnte bereits vergeben werden.