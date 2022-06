Camping-Boom hält in der Steiermark weiterhin an

Was macht die Stellplätze so begehrt? Vieles, wie auch Nachbar Robert weiß. „Natürlich der See, die Natur, die Tiere. Wir verbringen jede freie Minute hier. Meine Kinder sind schon erwachsen, aber sie kommen gerne zum Grillen vorbei.“ - „Für mich ist das wie Urlaub“, sagt Sonja S., die in der Straße für die schönen Blumen bekannt ist.