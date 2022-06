„Das Alter ist so, man bekommt diese Krankheiten“

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch über seine Gesundheitsprobleme gesprochen. „Das Alter ist so, man bekommt all diese Krankheiten und wir müssen sie akzeptieren, wie sie kommen. Wir haben nicht die Kraft der Jungen“, so das Kirchenoberhaupt, das seit einigen Wochen wegen einer Kniearthrose im Rollstuhl zu den Audienzen erscheint.