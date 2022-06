Panamas Präsident Laurentino Cortizo hat Blutkrebs

Ende Mai war bei einer Routineuntersuchung bei dem Politiker ein „Rückgang von Hämoglobin und weißen Blutkörperchen“ festgestellt worden, wie er in seiner Stellungnahme schilderte. Eine Knochenmarkbiopsie habe dann ergeben, dass er unter dem myelodysplastischen Syndrom (MDS) leide. Diese Art von Blutkrebs hemmt die Produktion von Blutzellen. Kommenden Juli will sich Cortizo in der texanischen Stadt Houston erneut untersuchen lassen, um die Schwere seiner Krankheit einschätzen zu lassen.