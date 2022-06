Ein „Adler“ setzt in Schladming zur Landung an

„Es ist zumindest die einzige Rundfahrt, bei der man Start und Ziel am selben Ort hat, jeden Tag aber eine andere Gegend befährt“, weiß Schönbacher, dass den Teilnehmern an jedem Etappentag (Donnerstag bis Sonntag - das Programm finden Sie hier) alles abverlangt wird. Zum 23. Mal sitzen Profi- sowie Hobbyfahrer, die heuer am Hauptplatz starten, bei der Alpentour im Sattel. Zum zwölften Mal in Schladming. „Wir haben etliche Teilnehmer, die die Rundfahrt nutzen, für Selfies stehen bleiben und die Natur genießen“, weiß Schönbacher. Beispiel: Jean-Marie Wampers, der vor über 30 Jahren Paris-Roubaix gewonnen hat, nimmt mit seinem Sohn am Rennen teil.