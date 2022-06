Neugeformtes Duo lässt seine Klasse aufblitzen

Im Halbfinale lag gegen Clemens Doppler und Thomas Kunert (1:2) die Sensation in der Luft, wurde aber hauchdünn verpasst. Im kleinen Finale um Bronze - erneut gegen die Ayé-Brüder - gab es noch einmal Beachvolleyball vom Feinsten zu sehen. Doch diesmal sollten die Franzosen die Oberhand behalten (1:2). Den Turniersieg holten sich schließlich Hörl/Horst gegen Doppler/Kunert. „Wir waren positiv überrascht, dass wir so gut gespielt haben. Wir haben zweimal 15:13 im Dritten verloren. Das tut weh aber alles in allem sind wir mega zufrieden. So darf es weitergehen“, resümiert Jakob Reiter.