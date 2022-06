Autolenker (86) rammt Triebwagen auf Bahnübergang

Der 86-jährige Autolenker fuhr am Sonntag gegen 15.55 Uhr auf der B141 kommend in Richtung Bahnübergang Atzing in Mehrnbach. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein Triebwagen von Braunau kommend in Fahrtrichtung Ried im Innkreis. Auf Höhe des Bahnüberganges kollidierte der Lenker mit seinem Fahrzeug mit dem hinteren Bereich des Triebwagens. Aufgrund der Kollision wurde das Fahrzeug in die angrenzende Böschung katapultiert und blieb dort seitlich hängen. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt.