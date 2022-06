Stars mit Helikopter von Morgenstern angeflogen

Kaiserwetter, eine traumhafte Fankulisse und Millionen TV-Seher: Die „Musi“ brach Samstagabend alle Rekorde, was nicht nur die Veranstalter Sepp Adlmann und Walter Egle glücklich machte; auch die Stars, obwohl einige von ihnen ganz schön im Stress standen. So wurde Nik P. vor der Liveshow noch von Thomas Morgenstern in dessen Helikopter zu einem Open Air ins Sulmtal geflogen, nach ihrem Auftritt hob auch Melissa Naschenweng dorthin ab. Ebenfalls gleich nach ihrem Auftritt verschwanden die Amigos in ihrem Wagen, und zwar in das 800 Kilometer entfernte Mainz zur nächsten TV-Show.