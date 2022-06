Das war das große „Wenn die Musi spielt“-Open Air

Kaum an einem anderen Platz fühlen sich die Schlager- und Volksmusikstars wohler, als im „Musi“-Mekka Bad Kleinkirchheim. Gestern und heute war es wieder ein musikalisches Wochenende ganz nach dem Geschmack der Fans und auch der Künstler - das „Wenn die Musi spielt“-Open Air am Hoferriegel in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim war ein voller Erfolg.