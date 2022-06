Auer im zweiten DTM-Rennen von Imola Vierter

Lucas Auer hat beim zweiten DTM-Rennen in Imola das Podest nur knapp verpasst. Nach seinem Ausfall am Samstag landete der Tiroler am Sonntag im Mercedes-AMG GT3 auf Platz vier, der Sieg ging an den Schweizer Ricardo Feller (Audi). In der Gesamtwertung verbesserte sich Auer nach seinem Rückfall am Samstag wieder auf die vierte Stelle, 20 Punkte hinter dem südafrikanischen Leader Sheldon van der Linde, der am Sonntag auf Rang fünf landete.