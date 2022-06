Auf dem Motorrad von Graz bis ans Dach der Welt

Am Ende wartet noch ein zweiwöchiger Fußmarsch

„An die 2000 Kilometer sind es noch bis Kathmandu“, erklärt Steiner, als die „Krone“ die beiden Abenteurer am Ganges in der indischen Stadt Haridwar erreichte. In der nepalesischen Hauptstadt lässt das Duo dann seine Maschinen zurück, und es wartet am Ende noch ein gut zweiwöchiger Fußmarsch ins Basiscamp des Mount Everest auf einer Seehöhe von 5300 Metern. Ende Juli, so hoffen die beiden Freunde, werden sie ihr Ziel erreicht haben.