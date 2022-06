Formel 1: Red Bull und der Traum vom Baku-Resultat

„Es war natürlich großartig, in Baku einen Doppelsieg herauszufahren“, lächelte Max Verstappen vor dem heutigen Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. „Von daher wäre es natürlich toll, wenn wir Kanada mit dem gleichen Resultat verlassen könnten.“ Die Zuversicht bei Red Bull Racing nahm nach dem sechsten Saisonsieg, dem fünften in Serie, weiter zu.