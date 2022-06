Lieferwagen mit 70 Paketen wieder aufgetaucht

Transporter samt Paketen in Innsbruck entdeckt

Nun tauchte der Transporter in Innsbruck wieder auf. „Die Ladung war vollständig im Fahrzeug vorhanden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um interne Streitigkeiten zwischen dem Firmeninhaber und dem Fahrer, woraufhin der Fahrer das Gefährt parkend zurückließ und in seine Heimat zurückfuhr“, heißt es vonseiten der Ermittler.