Fahrer verschwand samt Lieferwagen und 70 Paketen

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr erstattete ein Bevollmächtigter einer Firma in Innsbruck bei der Polizei die Anzeige, dass ein angemieteter Lieferwagen samt ca. 70 Paketen verschwunden sei. Die Chefin der Firma habe den Lieferwagen am Dienstag gegen 16 Uhr noch gesehen. Dann versuchte sie den Fahrer zu kontaktieren, um diesen zu fragen, warum die Pakete noch nicht ausgeliefert seien.