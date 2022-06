Lieber Rezession statt Inflation?

Wer auf Urlaub ins fernere Ausland fährt, wird es bald merken: Der Euro ist deutlich schwächer geworden, so um die zehn Prozent gegenüber dem US-Dollar allein im letzten Jahr. Und was geschieht in Europa? Während führende Wissenschaftler, wie der deutsche Ifo-Chef Fuest, von einer „klaren Rückkehr der Euro-Krise“ sprechen, fährt die Europäische Zentralbank weiter im Bummelzug: Ihre Aufgabe wäre es, die Inflation auf zwei Prozent zu senken, die österreichischen Verbraucher können sich da nur auf den Kopf greifen: Mit 7,7 Prozent wurde auch bei uns ein neuer Rekordwert erreicht.