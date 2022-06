Soft-Drink-Hersteller: Blühende Heimat für Bienen

Emsiges Summen ist bei Coca-Cola in Edelstal zu hören. Zum typischen Sprudelgeräusch prickelnder Soft-Drinks und hauseigenen Mineralwassers gesellen sich die Töne von fünf Bienenvölkern bei der Arbeit dazu. Die fleißigen Nektarsammlerinnen tummeln sich auf den Wiesen des Betriebsgeländes. Dieses Projekt für die Wahrung der Artenvielfalt ist nur einer von vielen Beiträgen zum Schutz lokaler Öko-Systeme, die das Unternehmen in Zukunft verstärkt leisten will. „Nachhaltigkeit hat für uns nicht nur beim Thema Verpackung Priorität“, betont Werksleiter Patrick Redl.