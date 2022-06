Deutscher Wendepunkt - und englischer Frust!

Jetzt ist die Wüsten-WM komplett: Costa Rica qualifizierte sich mit einem 1:0 gegen Neuseeland als 32. und letztes Team für die Endrunde in Katar, die am 21.November eröffnet wird und am 18. Dezember endet. Bei einigen großen Nationen gibt es schon viel Vorfreude auf dem WM-Herbst, bei anderen ist noch viel Frust.