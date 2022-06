Ein griechisches Lied soll den WM-Traum erfüllen

Unsere Nixen sind in Budapest die Ersten im Einsatz, noch vor den Schwimmern .Alexandri und Eirini in Duett-Technik, Vasu im Solo. Mit neuem Lied und neuer Choreografie. „Ich habe die Choreo selbst gemacht und die Musik ausgesucht. Ein griechisches Lied, welches ich im Sommer in einem Konzert gehört hab. Damit will ich die 90-Punkte-Marke knacken und unter die besten sechs kommen“, so Vasiliki. Das Duett hat sogar noch höhere Ziele.