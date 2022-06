US-Notenbank Fed wagt größten Zinssprung seit 1994

Finanzmärkte angesichts der Zinserhöhung nervös

An den Finanzmärkten hatten sich zuletzt die Furcht breitgemacht, dass die Notenbank im Kampf gegen die Inflation die Zügel so stark anziehen könnte, dass die Wirtschaft in eine Rezession abzurutschen droht. Die US-Börsen haben am Mittwoch noch kaum auf die Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed reagiert. Nach einigen kurzen Ausschlägen pendelten sich die Indizes vorerst in der Nähe der vor der Ankündigung gesehenen Niveaus ein. Der Dow Jones notierte gegen 20.15 Uhr mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 30.424,52 Punkten. Der Index war nach der Zinserhöhung zeitweise knapp ins Minus gerutscht, erholte sich dann aber rasch wieder.