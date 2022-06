Polizeischutz für Bushido bei Zwangsversteigerung

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und in Anwesenheit von Rapper Bushido und seinem früheren Geschäftspartner sind deren gemeinsame Villen versteigert worden. Nach rund einstündigem Termin am Amtsgericht Potsdam erteilte Rechtspflegerin Silke Tischbein am Mittwoch den Zuschlag: Um 7.401.500 Euro kam der einzige Bieter zum Zuge. Der 21-jährige Bieter ist der Sohn von Bushidos früherem Partner, dem Berliner Clanchef Arafat A.-Ch.. Bushido war in Begleitung von Personenschützern ins Landgericht gekommen.