Rapper Bushido freut sich über Drillingsgeburt

Rapper Bushido ist erneut Vater geworden - diesmal von Drillingen - und ist nun siebenfacher Vater. „Heute war es endlich so weit. Um 12.33, 12.34 und 12.35 Uhr hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht“, teilte der 43-Jährige am Donnerstagnachmittag per Instagramposting mit. Die drei Mädchen seien in der 36. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt gekommen.