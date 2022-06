Mit zwei Promille nach Fahrerflucht gestoppt

Zweitschlüssel ebenso eingezogen

Gegen 21 Uhr fiel der Polizeistreife in der Nähe des Anhalteortes dasselbe Fahrzeug wieder auf. Der Rumäne saß alleine am Steuer. Er hatte sich in der Zwischenzeit von einem Freund den Zweischlüssel aus Salzburg bringen lassen. Er gab an, er habe sein Auto lediglich umparkten wollen. Ein neuerlicher Alkotest ergab diesmal 1,72 Promille. Auch der Zweitschlüssel wurde abgenommen. Der Mann wird mehrfach bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Auch gegen den 37-jährigen Beifahrer wird Anzeige erstattet.